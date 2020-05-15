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Кабмін вніс до Ради закон про захист українців від свавілля чиновників

Новини » Політика     15.05.2020 - 17:21
Кабмін вніс до Ради закон про захист українців від свавілля чиновників
Фото: Кабмін (Віталій Носач/РБК-Україна)

Документом пропонується встановити єдині прозорі правила для будь-яких адмінпроцедур

Кабінет міністрів вніс до Верховної ради законопроект №3475 "Про адміністративну процедуру", яким пропонується захистити українців від свавілля чиновників. Наразі текст документу відсутній на сайті парламенту, однак детальніше про законопроект розповіли у Міністерстві юстиції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу міністерства та сайт ВР.

Так, міністр юстиції Денис Малюська зазначив, що в адміністративному законодавстві України саме процедурна частина є найменш розвиненою, тому прийняття цього проекту дозволить вперше на законодавчому рівні врегулювати всю сукупність багатоманітних відносин між чиновниками та простими громадянами і бізнесом.

Фото: інфографіка

"Однією з новацій стало врегулювання питання реалізації механізму публічного правонаступництва внаслідок припинення первісного адміністративного органу або внаслідок повного чи часткового припинення його адміністративної компетенції", - зазначив глава Мін'юсту.

Документ регламентує порядок подання та реєстрації заяви, форми заяви та вимог до її змісту, обов’язки адміністративного органу, порядок залучення до участі в адміністративному провадженні адресата та заінтересованих осіб тощо.

В окремий розділ виділено адміністративне оскарження. Суб’єктом розгляду скарги, відповідно до законопроєкту, є адміністративний орган вищого рівня, а також може бути комісія, утворена адміністративним органом для розгляду скарг. Також встановлюються порядок виконання адміністративного акта, порядок обчислення строків в адміністративному провадженні та строки вирішення (перегляду) справи.

"Цей законопроєкт - це єдині чіткі та зрозумілі правила дій при прийнятті рішення органу влади про права та обов’язки фізичних та юридичних осіб", - сказав Малюська.

Нагадаємо, у Міністерстві юстиції завершають розробку законопроекту про альтернативні види покарань.

Як писало РБК-Україна у лютому у своєму матеріалі "Фінальна очистка: що буде з люстрацією в Україні" Міністерство юстиції почало розробку змін до закону про люстрацію.

Автор: Юлия Струк

Теги Новини України Кабінет Міністрів УкраїниВерховна Радаадминуслуги
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