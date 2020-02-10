Кабмин внес в Раду закон об увеличении штрафов за ложный вызов полиции и "скорой"

Фото: Кабмин (Виталий Носач/РБК-Украина)

Максимальная сумма штрафа составит 10200 гривен

Кабинет министров внес в Верховную раду законопроект об увеличении штрафов за заведомо ложный вызов полиции, "скорой помощи" или аварийных служб. Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.

В частности, проект был зарегистрирован под №3046 в понедельник, 10 февраля. На данный момент текст проекта еще не опубликован на сайте ВР. Последний этап прохождения документа - передан на рассмотрение руководству.

Отметим, ранее сообщалось, что Кабмин в новом проекте закона предлагает установить, что штраф за ложный вызов специальных служб составит от 3400 до 10200 гривен. Ранее он составлял от 51 до 119 гривен.

"Усиление ответственности должно повысить уровень правовой и гражданской сознательности должностных лиц и граждан, а также уменьшить количество правонарушений, представляющих угрозу жизни и здоровью людей", - отмечается в пояснительной к законопроекту.

Напомним, премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявлял, что Кабинет министров увеличил штрафы за заведомо ложный вызов полиции, "скорой помощи" или аварийных служб. Текст соответствующего законопроекта есть в распоряжении РБК-Украина.

Как писало агентство, данным законом также предусмотрен рост штрафов за нарушение правил пожарной безопасности до 8500 гривен. Предлагается установить, что минимальный штраф за административные правонарушения составит 510 гривен, а максимальный - 8500 гривен. До этого штраф за нарушение требований пожарной безопасности составлял для граждан от 8,5 до 119 гривен, а для должностных лиц - от 34 до 170 гривен.