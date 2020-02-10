ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Кабмін вніс до Ради закон про збільшення штрафів за хибний виклик поліції і "швидкої"

Новини » Політика     10.02.2020 - 17:19
Кабмін вніс до Ради закон про збільшення штрафів за хибний виклик поліції і "швидкої"
Фото: Кабмін (Віталій Носач/РБК-Україна)

Максимальна сума штрафу складе 10200 гривень

Кабінет міністрів вніс у Верховну раду законопроект про збільшення штрафів за завідомо неправдивий виклик поліції, "швидкої допомоги" або аварійних служб. Про це свідчать дані на сайті парламенту.

Зокрема, проект був зареєстрований під №3046 у понеділок, 10 лютого. На даний момент текст проекту ще не опублікований на сайті ВР. Останній етап проходження документа - переданий на розгляд керівництву.

Відзначимо, раніше повідомлялося, що Кабмін у новому проекті закону пропонує встановити, що штраф за помилковий виклик спеціальних служб складе від 3400 до 10200 гривень. Раніше він становив від 51 до 119 гривень.

"Посилення відповідальності повинно підвищити рівень правової і громадянської свідомості посадових осіб і громадян, а також зменшити кількість правопорушень, що становлять загрозу життю і здоров'ю людей", - наголошується у пояснювальній до законопроекту.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявляв, що Кабінет міністрів збільшив штрафи за завідомо неправдивий виклик поліції, "швидкої допомоги" або аварійних служб. Текст відповідного законопроекту є у розпорядженні РБК-Україна.

Як писало агентство, цим законом також передбачене зростання штрафів за порушення правил пожежної безпеки до 8500 гривень. Пропонується встановити, що мінімальний штраф за адміністративні правопорушення становитиме 510 гривень, а максимальний - 8500 гривень. До цього штраф за порушення вимог пожежної безпеки становив для громадян від 8,5 до 119 гривень, а для посадових осіб - від 34 до 170 гривень.

У ВР внесли закон про надання послуг військового характеру за межами України Кабмін передав комітету Ради законопроект про "інвестиційних нянь"
Новини України Кабінет Міністрів УкраїниполицияштрафВерховна Радаскорая помощь
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся