Кабмин внес в Раду проект по урегулированию статуса имущества оператора передачи электроэнергии

Текст законопроекта отсутствует на сайте Рады, однако есть в распоряжении РБК-Украина

Кабинет министров Украины внес в Верховную раду законопроект №8468 "О внесении изменений в закон "О рынке электроэнергии". Соответствующий проект был зарегистрирован в парламенте 11 июня 2018 года.

Последний этап прохождения документа - передан на рассмотрение руководству.

Сейчас текст проекта закона отсутствует на сайте парламента, однако он имеется в распоряжении РБК-Украина.

Фото: текст законопроекта

В частности, предусматривается урегулировать правовой статус имущества оператора системы передачи электроэнергии для реорганизации "Укрэнерго" в частное акционерное общество. Так, Кабмин предлагает в законе о рынке электроэнергии закрепить пункт о том, что оператором системы передачи электроэнергии может быть владелец системы передачи или субъект хозяйствования, за которым система передачи закреплена собственником на праве хозяйственного ведения.

Планируется, что принятие таких изменений позволит урегулировать вопросы правового статуса имущества оператора системы передачи электроэнергии на объекты системы передачи электроэнергии и превратить "Укрэнерго" в частное акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству.

Напомним, ранее Кабинет министров Украины одобрил законопроект о погашении задолженности на оптовом рынке электрической энергии для перехода на новую модель рынка.