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Кабмін вніс до Ради проект щодо врегулювання статусу майна оператора передачі електроенергії

НовиниЕнергетика    12.06.2018 - 13:32
Фото: Кабмін (РБК-Україна)
Фото: Кабмін (РБК-Україна)

Текст законопроекту відсутній на сайті Ради, однак є у розпорядженні РБК-Україна

Кабінет міністрів України вніс до Верховної ради законопроект №8468 "Про внесення змін до закону "Про ринок електричної енергії". Відповідний проект було зареєстровано у парламенті 11 червня 2018 року.

Останній етап проходження документу - передано на розгляд керівництву.

Наразі текст проекту закону відсутній на сайті парламенту, однак він є у розпорядженні РБК-Україна.

Фото: текст законопроекту

Зокрема, передбачається врегулювати правовий статус майна оператора системи передачі електроенергії для реорганізації "Укренерго" в приватне акціонерне товариство. Так, Кабмін пропонує у законі про ринок електричної енергії закріпити пункт про те, що оператором системи передачі електроенергії може бути власник системи передачі або суб'єкт господарювання, за яким система передачі закріплена власником на праві господарського відання.

Планується, що прийняття таких змін дозволить врегулювати питання правового статусу майна оператора системи передачі електроенергії на об'єкти системи передачі електроенергії і перетворити "Укренерго" в приватне акціонерне товариство, 100% акцій якого належать державі.

Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів України схвалив законопроект про погашення заборгованості на оптовому ринку електричної енергії для переходу на нову модель ринку.

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Теги публікації: Кабінет Міністрів України, энергорынок, Верховна Рада  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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