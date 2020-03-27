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Кабмін вніс до Ради постанову про виконання держбюджету-2019

Новини » Політика     27.03.2020 - 14:37
Кабмін вніс до Ради постанову про виконання держбюджету-2019
Фото: Кабмін (Віталій Носач/РБК-Україна)

Наразі текст постанови відсутній на сайті ВР

Кабінет міністрів України вніс до Верховної ради проект постанови №3269 "Про звіт про виконання закону "Про державний бюджет України на 2019 рік". Про це свідчать дані на сайті парламенту.

Проект був зареєстрований у парламенті в п'ятницю, 27 березня. Останній етап проходження документа - переданий на розгляд керівництву.

На даний момент текст постанови відсутній на сайті Ради.

Нагадаємо, уряд схвалив звіт про виконання державного бюджету в 2019 році і подасть його до Верховної ради. Звіт також буде направлений президенту України та Рахунковій палаті.

"Звіт про виконання ЗУ "Про державний бюджет України на 2019 рік" за доходами у сумі 998 344,9 млн гривень, за видатками - 1075122,1 млн гривень, за обсягом повернення кредитів - 7303,4 млн гривень і за обсягом надання кредитів - 11519,9 млн гривень з дефіцитом у сумі 80993,7 млн ​​гривень", - свідчить текст відповідного розпорядження Кабміну.

Як писало РБК-Україна, прем'єр-міністр Денис Шмигаль на нараді з головами фракцій представив пропозиції щодо скорочення витрат державного бюджету у 2020 році у зв'язку з карантином, оголошеним через пандемію коронавірусу.

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