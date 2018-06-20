Кабмин принял стратегию модернизации учета и финотчетности в госсекторе до 2025

Документ принят для повышения качества финансовой отчетности
Кабинет министров Украины принял стратегию модернизации бухгалтерского учета и финансовой отчетности в государственном секторе до 2025 года. Соответствующие документы есть в распоряжении РБК-Украина.
Отметим, целью стратегии является повышение качества, полноты и достоверности данных финансовой отчетности, на основе которых принимаются управленческие решения в сфере государственных финансов.
#Уряд ухвалив Стратегію модернізації системи бухобліку та фінзвітності в держсекторі до 2025 року! Дякуємо всім за підтримку! Урядовий порталОпубліковано Міністерство фінансів України 20 червня 2018 р.
В документе определены следующие задачи:
Фото: стратегия модернизации бухгалтерского учета и финотчетности
Напомним, ранее Кабинет министров Украины утвердил стратегию развития оборонно-промышленного комплекса на период до 2028 года.