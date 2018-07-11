Кабмін вніс зміни до порядку подання фінансової звітності

Кабмін доповнив перелік підприємств, які подають звітність за міжнародними стандартами

Кабінет міністрів України вніс зміни до порядку подання фінансової звітності, привівши його у відповідність до вимог окремих положень закону. Копія відповідного документа є в розпорядженні РБК-Україна.

Зазначимо, до закону про бухгалтерський облік та фінансову звітність включено основні положення Директиви ЄС про річну, консолідовану і пов'язану звітність певних типів підприємств, яка затвердила нові умови подання звітності, а також новий порядок оцінки певних видів активів і зобов'язань, доходів і витрат. У зв'язку з цим виникла необхідність внести зміни до порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою Кабінету міністрів від 28.11.2000.

Згідно з прийнятими змінами, доповнено перелік підприємств, які складають фінансову звітність за міжнародними стандартами. Також зміни стосуються подання звітності, складеної на основі таксономії в єдиному електронному форматі; подання окремими категоріями підприємств разом з фінансовою звітністю звіту про управління та звіту про платежі на користь держави; оприлюднення фінансової звітності у відповідності з вимогами, встановленими законом; подання консолідованої фінансової звітності.

Фото: зміни порядку подання фінансової звітності

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що український уряд ухвалив стратегію модернізації обліку та фінансової звітності в державному секторі до 2025 року.