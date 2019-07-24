Кабмин внес изменения в комиссию по избранию директора ГБР

Фото: заседание Кабмина (Виталий Носач/РБК-Украина)

В частности, правительство сменило трех членов комиссии

Кабинет министров Украины внес изменения в состав комиссии по проведению конкурса на занятие должностей директора Государственного бюро расследований (ГБР), его заместителей, директоров территориальных органов и руководителей подразделений центрального аппарата ГБР. Такое решение правительство приняло в ходе заседания 24 июля, передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, Кабмин сменил трех членов комиссии, а именно включил в состав конкурсной комиссии ведущего научного сотрудника отдела проблем уголовного права, криминологии и судоустройства Института государства и права им. Корецкого Национальной академии наук Украины Оксану Квашу; заведующего отделом проблем уголовного права, криминологии и судоустройства Института государства и права им. Корецкого НАНУ Александра Костенко; начальника отдела подготовки прокуроров по организации работы в органах прокуратуры и преподавания профессиональной этики Института спецподготовки Национальной академии прокуратуры Украины Виктора Кощинца.

А вот завкафедрой гражданского права юридического факультета Киевского национального университета им. Тараса Шевченко, академика Национальной академии правовых наук Украины Романа Майданика, профессора кафедры теории права и государства юрфака КНУ им. Тараса Шевченко Виктора Самохвалова и партнера юридической фирмы "Саенко Харенко" Татьяну Слипачук правительство освободило от исполнения обязанностей членов данной комиссии.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский своим указом изменил состав комиссии по проведению конкурса на занятие должности директора ГБР. Согласно указу, увольняются Роман Майданик, Роман Самохвалов и Татьяна Слипачук.

Как писало РБК-Украина, в конце мая глава ГБР Роман Труба анонсировал, что в течение двух месяцев в Верховную раду внесут законопроект об изменениях в закон о деятельности Государственного бюро расследований.