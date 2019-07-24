Кабмін вніс зміни до комісії з обрання директора ДБР

Фото: засідання Кабміну (Віталій Носач/РБК-Україна)

Зокрема, уряд змінив трьох членів комісії

Кабінет міністрів України вніс зміни до складу комісії з проведення конкурсу на зайняття посад директора Державного бюро розслідувань (ДБР), його заступників, директорів територіальних органів та керівників підрозділів центрального апарату ДБР. Таке рішення уряд прийняв на засіданні 24 липня, передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, Кабмін змінив трьох членів комісії, а саме включив до складу конкурсної комісії провідного наукового співробітника відділу проблем кримінального права, кримінології та судоустрою Інституту держави і права ім. Корецького Національної академії наук України Оксану Квашу; завідувача відділом проблем кримінального права, кримінології та судоустрою Інституту держави і права ім. Корецького НАНУ Олександра Костенко; начальника відділу підготовки прокурорів по організації роботи в органах прокуратури і викладання професійної етики Інституту спецпідготовки Національної академії прокуратури України Віктора Кощинця.

А ось завкафедрою цивільного права юридичного факультету Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, академіка Національної академії правових наук України Романа Майданика, професора кафедри теорії права та держави юрфаку КНУ ім. Тараса Шевченка Віктора Самохвалова і партнера юридичної фірми "Саєнко Харенко" Тетяну Сліпачук уряд звільнив від виконання обов'язків членів даної комісії.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський своїм указом змінив склад комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора ДБР. Згідно з указом, звільняються Роман Майданик, Роман Самохвалов і Тетяна Сліпачук.

Як писало РБК-Україна, в кінці травня глава ГБР Роман Труба анонсував, що протягом двох місяців до Верховної Ррди внесуть законопроект про зміни до закону про діяльність Державного бюро розслідувань.