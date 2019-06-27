Президент сменил членов комиссии по назначению директора ГБР

Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)

Зеленский отменил еще один указ Порошенко

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом изменил состав Комиссии по проведению конкурса на занятие должности директора Государственного бюро расследований. Соответствующий указ обнародован на президентском сайте.

Согласно указу, увольняются Роман Майданик, Роман Самохвалов и Татьяна Слипачук.

Указом президента определены для включения в состав комиссии по проведению конкурса на занятие должности директора Государственного бюро расследований следующие лица:

Оксана Кваша - ведущий научный сотрудник отдела проблем уголовного права, криминологии и судоустройства Института государства и права имени Корецкого Национальной академии наук Украины (по согласию);

Александр Костенко - заведующий отделом проблем уголовного права, криминологии и судоустройства Института государства и права имени Корецкого Национальной академии наук Украины (по согласию);

Виктор Кощинец - начальник отдела подготовки прокуроров по организации работы в органах прокуратуры и преподавания профессиональной этики Института специальной подготовки Национальной академии прокуратуры Украины (по согласию).

Напомним, по квотам президента члены Комиссии по проведению конкурса на занятие должности директора Государственного бюро расследований были назначены указом от 27 февраля 2016 года.

В ноябре 2017 года Комиссия по избранию руководства Государственного бюро расследований (ГБР) рекомендовала назначить Романа Трубу руководителем ведомства. Такое решение было принято после проведения рейтингового голосования за кандидатов. Кандидатуру Трубы поддержали все 9 членов комиссии.