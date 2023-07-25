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Кабмін визначив розмір разових виплат ветеранам до Дня Незалежності

Фото: уряд визначив розмір виплат до Дня Незалежності  (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів ухвалив постанову щодо соціального захисту ветеранів війни та жертв нацистських переслідувань. Виплати до Дня Незалежності громадяни отримають у розмірах від 450 до 3100 гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову від 21 липня 2023 р. № 754.

Грошова допомога виплачується до 24 серпня 2023 року в такому розмірі:

1) особам з інвалідністю внаслідок війни та колишнім малолітнім (яким на момент ув’язнення не виповнилося 14 років) в’язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, визнаним особами з інвалідністю від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин:

  • I групи - 3 100 гривень;
  • II групи - 2 900 гривень;
  • III групи - 2 700 гривень;

2) учасникам бойових дій, постраждалим учасникам Революції Гідності та колишнім неповнолітнім (яким на момент ув’язнення не виповнилося 18 років) в’язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, а також дітям, які народилися в зазначених місцях примусового тримання їх батьків, - 1 000 гривень;

3) особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, - 3 100 гривень;

4) членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, статус яким установлено згідно з пунктом 1 статті 10 закону "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", членам сімей загиблих (померлих) захисників і захисниць України, а також дружинам (чоловікам) померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, які не одружилися вдруге, дружинам (чоловікам) померлих учасників бойових дій, учасників війни та жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя особами з інвалідністю від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге, - 650 гривень.

Соціальні виплати у 2023 році

За даними Мінфіну, у цілому для соціальної допомоги населенню у 2023 році у держбюджеті передбачено 163,1 млрд гривень, що на 12,4 млрд грн більше ніж у 2022 році (150,7 млрд гривень).

Водночас, найбільші видатки передбачені на військові цілі. За даними Рахункової палати, тільки у I кварталі 2023 року за рахунок виключно внутрішніх джерел надходжень 61% видатків державного бюджету спрямували на обороноздатність і безпеку України - 389 млрд гривень.

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