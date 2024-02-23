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Кабмін виставить на приватизацію готель в центрі Києва

Фото: Готель "Козацький" виставлять на приватизацію (wikimedia.org)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів України передав до Фонду держмайна готель "Козацький" в Києві для подальшої приватизації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника уряду у Верховній раді Тараса Мельничука в Telegram.

"Передано єдиний майновий комплекс державного підприємства "Готель "Козацький" Міністерства оборони України із сфери управління Міністерства оборони до сфери управління Фонду державного майна у звʼязку з прийняттям рішення про його приватизацію", - повідомив Мельничук.

Готель "Козацький"

Готель "Козацький" - це тризірковий готель, розташований у центрі Києва, на Майдані Незалежності. Він був збудований у 1983 році.

Історія готелю:

  • 1979-1983: Будівництво готелю "Козацький" на місці двоповерхового будинку 19 століття, який називали "будинком Гудовського".
  • 1983: Відкриття готелю під назвою "Красная звезда".
  • 1993: Перейменування готелю на "Козацький".
  • 2007-2008: Реконструкція готелю.

Сьогодні готель "Козацький" пропонує 126 номерів різного рівня комфортності, ресторан української кухні, кафе, конференц-зал.

Нагадаємо, у липні 2020 року готель "Дніпро" в центрі Києва приватизували за 1,1 млрд гривень.

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Приватизація держпідприємств