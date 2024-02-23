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Кабмин выставит на приватизацию гостиницу в центре Киева

Фото: Отель "Казацкий" выставят на приватизацию (wikimedia.org)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров Украины передал в Фонд госимущества отель "Казацкий" в Киеве для дальнейшей приватизации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя правительства в Верховной раде Тараса Мельничука в Telegram.

"Передан единый имущественный комплекс государственного предприятия "Отель "Казацкий" Министерства обороны Украины из сферы управления Министерства обороны в сферу управления Фонда государственного имущества в связи с принятием решения о его приватизации", - сообщил Мельничук.

Отель "Казацкий"

Отель "Казацкий" - это трехзвездочный отель, расположенный в центре Киева, на Майдане Независимости. Он был построен в 1983 году.

История отеля:

  • 1979-1983: Строительство отеля "Казацкий" на месте двухэтажного дома 19 века, который называли "домом Гудовского".
  • 1983: Открытие гостиницы под названием "Красная звезда".
  • 1993: Переименование отеля в "Казацкий".
  • 2007-2008: Реконструкция отеля.

Сегодня отель "Казацкий" предлагает 126 номеров разного уровня комфортности, ресторан украинской кухни, кафе, конференц-зал.

Напомним, в июле 2020 года гостиницу "Днепр" в центре Киева приватизировали за 1,1 млрд гривен.

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Приватизация госпредприятий