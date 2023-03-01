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Кабмін вирішив відтермінувати формування реєстру олігархів

Фото: у Кабміні відклали формування реєстру олігархів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Кабінет міністрів України переніс термін формування реєстру олігархів. Розробкою документу займатимуться Рада нацбезпеки та оборони та Міністерство юстиції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розпорядження уряду №177.

Таким чином замість квітня 2022 року затвердження положення про реєстр олігархів, порядок формування та ведення реєстру має відбутися "через три місяці з дня опублікування висновку Венеціанської комісії".

Зміни будуть внесені до Закону "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну та політичну вагу у суспільному житті (олігархів)".

За формування реєстру олігархів відповідальні РНБО та Мін'юст України.

Також зазначимо, що Кабмін ухвалив новий термін розробки законопроекту про лобістську діяльність та пов'язані з нею корупційні ризики. Термін відклали з грудня 2022 року на грудень 2023 року.

Нагадаємо, що закон про деолігархізацію набув чинності у травні 2022 року. Згідно з документом, олігархом вважається особа, яка бере участь у політиці, впливає на ЗМІ, володіє активами понад мільйон прожиткових мінімумів.

У липні 2022 року секретар РНБО Олексій Данілов, що близько 86 українці підпадають під деолігархізацію.

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РНБО