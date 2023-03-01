RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Кабмин решил отсрочить формирование реестра олигархов

Фото: в Кабмине отложили формирование реестра олигархов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Кабинет министров Украины перенес срок формирования реестра олигархов. Разработкой документа будут заниматься Совет нацбезопасности и обороны и Министерство юстиции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на распоряжение правительства №177.

Таким образом вместо апреля 2022 года утверждение положения о реестре олигархов, порядок формирования и ведения реестра должно осуществиться "через три месяца со дня опубликования заключения Венецианской комиссии".

Изменения будут внесены в Закон "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархов)".

За формирование реестра олигархов ответственны СНБО и Минюст Украины.

Также отметим, что Кабмин принял новый срок разработки законопроекта о лоббистской деятельности и связанных с ним коррупционных рисках. Срок отложили с декабря 2022 на декабрь 2023 года.

Напомним, что закон о деолигархизации вступил в силу в мае 2022 года. Согласно документу, олигархом считается лицо, участвующее в политике, влияющее на СМИ и владеющее активами более миллиона прожиточных минимумов.

В июле 2022 года секретарь СНБО Алексей Данилов, около 86 украинцы подпадают под деолигархизацию.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
СНБО