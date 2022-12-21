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Кабмін відмовився від підвищення мінімальних зарплат вчителів з 2023 року

Фото: зарплати вчителів у 2023 році не зростатимуть (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів призупинив до 31 грудня 2023 року дію постанови Кабміну від 10 липня 2019 року № 822 "Про оплату праці педагогічних, науково-педагогічних і наукових працівників закладів та установ освіти і науки".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову від 20 грудня 2022 р. № 1411.

Постановою призупиняється норма про те, що з 1 січня 2023 року мінімальний розмір посадового окладу (ставки заробітної плати) педагогічного працівника становить 4 розміри прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Згідно з законом про держбюджет, прожитковий мінімум з 1 січня 2023 року складе 2684 гривень.

Нагадаємо, уряд Володимира Гройсмана постановою від 10 липня 2019 року № 822 вирішив підняти зарплати педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників з 1 січня 2020 року з поступовим підвищенням у наступні роки.

Однак уряд Олексія Гончарука постановою у листопаді 2019 року зупинив дію постанови до кінця 2020 року, скасувавши підвищення зарплат педагогічних працівників.

Після цього уряд Дениса Шмигаля зупиняв дію постанови до кінця 2021 року та до кінця 2022 року.

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