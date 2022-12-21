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Кабмин отказался от повышения минимальных зарплат учителей с 2023 года

Фото: зарплаты учителей в 2023 году не будут расти (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров приостановил до 31 декабря 2023 года действие постановления Кабмина от 10 июля 2019 г. № 822 "Об оплате труда педагогических, научно-педагогических и научных работников учреждений образования и науки".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 20 декабря 2022 г. №1411 .

Постановлением приостанавливается норма о том, что с 1 января 2023 минимальный размер должностного оклада (ставки заработной платы) педагогического работника составляет 4 размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц. Согласно закону о госбюджете, прожиточный минимум с 1 января 2023 составит 2684 гривен.

Напомним, правительство Владимира Гройсмана постановлением от 10 июля 2019 г. № 822 решило поднять зарплаты педагогических, научно-педагогических и научных работников с 1 января 2020 года с постепенным повышением в последующие годы.

Однако правительство Алексея Гончарука постановлением в ноябре 2019 остановило действие постановления до конца 2020 года, отменив повышение зарплат педагогических работников.

После этого правительство Дениса Шмыгаля останавливало действие постановления до конца 2021 года и до конца 2022 года.

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Зарплата в Украине