В Україні запускають екстрену допомогу для аграріїв через терор РФ в Чорному морі

Деталі пільгового кредитування

Завдяки змінам до програми "5-7-9%" українські аграрії зможуть залучати пільгові кредити для поповнення обігових коштів. При цьому держава візьме на себе компенсацію різниці у відсоткових ставках.

Загальний обсяг кредитних можливостей за цією програмою сягатиме до 80 млрд грн.

Це дозволить фермерам закупити все необхідне для проведення польових робіт, зберегти обсяги виробництва, забезпечити стабільний експорт української продукції.

"Сьогодні Уряд ухвалив рішення з екстреного пакету підтримки українських аграріїв через російський терор в Чорному морі і блокування експортних маршрутів", - зазначив посадовець.

Які рішення готують далі

Паралельно український уряд співпрацює з Європейською Комісією, аби залучити додаткову підтримку та розширити дію програми.

"Також найближчим часом будуть додаткові практичні рішення для підтримки аграріїв", - підкреслив Корецький.