В Украине запускают экстренную помощь для аграриев из-за террора РФ в Черном море

Детали льготного кредитования

Благодаря изменениям программы "5-7-9%" украинские аграрии смогут привлекать льготные кредиты для пополнения оборотных средств. При этом государство возьмет на себя компенсацию разницы в процентных ставках.

Общий объем кредитных возможностей по этой программе будет достигать 80 млрд грн.

Это позволит фермерам закупить все необходимое для проведения полевых работ, сохранить объем производства, обеспечить стабильный экспорт украинской продукции.

"Сегодня Правительство приняло решение из экстренного пакета поддержки украинских аграриев через российский террор в Черном море и блокирование экспортных маршрутов", - отметил чиновник.

Какие решения готовят дальше

Параллельно украинское правительство сотрудничает с Европейской Комиссией, чтобы привлечь дополнительную поддержку и расширить действие программы.

"В ближайшее время будут также дополнительные практические решения для поддержки аграриев", - подчеркнул Корецкий.