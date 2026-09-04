Кабмін виділяє 33,6 млрд гривень на виплати військовим та їхнім сім'ям

Кабмін змінює правила для бізнесу

Нагадаємо, Кабінет міністрів розробляє заходи для підтримки українського підприємництва та збереження виробничих потужностей у умовах постійної загрози обстрілів.

Зокрема, в Україні ухвалюють рішення щодо зміни правил повітряних тривог та роботи бізнесу. Уряд планує впровадити диференційований підхід до сповіщень - жовтий та червоний рівні небезпеки залежно від характеру загрози.

Крім того, підприємствам дозволять продовжувати роботу під час атаки безпілотників за умови забезпечення працівників укриттями, а для зручності готують єдиний застосунок на базі "Дії".

Паралельно влада реалізує кроки для швидкої релокації та захисту складських приміщень. Як зазначають в Офісі президента, бізнесу в Україні допоможуть терміново перенести склади у більш безпечні регіони.

Для цього обласні військові адміністрації переводять на цілодобовий режим роботи та створюють спеціальні робочі групи, які займатимуться децентралізацією складських запасів та збереженням продукції.