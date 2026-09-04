Кабмин выделяет 33,6 млрд гривен на выплаты военным и их семьям

Кабмин меняет правила для бизнеса

Напомним, Кабинет министров разрабатывает меры по поддержке украинского предпринимательства и сохранению производственных мощностей в условиях постоянной угрозы обстрелов.

В частности, в Украине принимаются решения по изменению правил воздушных тревог и работе бизнеса. Правительство планирует внедрить дифференцированный подход к уведомлениям - желтый и красный уровни опасности в зависимости от характера угрозы.

Кроме того, предприятиям разрешат продолжать работу при атаке беспилотников при условии обеспечения работников укрытиями, а для удобства готовят единственное приложение на базе "Дия".

Параллельно власти реализуют шаги для быстрой релокации и защиты складских помещений. Как отмечают в Офисе президента, бизнесу в Украине помогут срочно перенести склады в более безопасные регионы.

Для этого областные военные администрации переводят на круглосуточный режим работы и создают специальные рабочие группы, занимающиеся децентрализацией складских запасов и хранением продукции.