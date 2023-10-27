ua en ru
Сб, 28 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Кабмін виділив понад мільярд гривень Луганській області та десяткам громад

Україна, П'ятниця 27 жовтня 2023 16:55
UA EN RU
Кабмін виділив понад мільярд гривень Луганській області та десяткам громад Фото: Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Кабінет міністрів України сьогодні, 27 жовтня, виділив понад 1 млрд гривень для бюджету Луганської області та бюджетів 119 територіальних громад.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави уряду України Дениса Шмигаля.

"Також ухвалюємо ще один документ, спрямований на підтримку регіонів. Цьогоріч ми передбачили більш ніж 23 млрд грн для громад, які зазнали найбільшого впливу від агресії Росії", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що це кошти на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування. Від початку року за цією програмою ми вже виплатили регіонам 14,7 млрд гривень.

"Сьогодні виділяємо ще 1 млрд 153 млн гривень для бюджету Луганської області та бюджетів 119 територіальних громад", - сказав Шмигаль.

Відбудова України

Мінцифри анонсувало програму "єВідновлення" для виплати компенсацій за зруйноване житло. На першому етапі кошти отримають українці, чиї домівки потребують косметичного ремонту. Максимальна сума виплати становить 200 тисяч гривень.

Також Шмигаль говорив, що українська програма "єВідновлення" має три етапи реалізації. На відшкодування за пошкоджене майно подано більше 50 тисяч заявок.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Луганськ Війна в Україні
NEWS
Росія планує інформатаку проти Умєрова
Росія планує інформатаку проти Умєрова
DAILY
Штурм Авдіївки та оточення Бахмута. Що відбувається на фронті і де чекати на прорив ЗСУ
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Штурм Авдіївки та оточення Бахмута. Що відбувається на фронті і де чекати на прорив ЗСУ