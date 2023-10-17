В Україні запустять третій етап "єВідновлення": Шмигаль назвав терміни

Українська програма "єВідновлення" має три етапи реалізації. На відшкодування за пошкоджене майно подано більше 50 тисяч заявок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Дениса Шмигаля на засіданні уряду.

За словами Шмигаля, "єВідновлення" наразі на стадії активної реалізації. А найбільше заявок на відшкодування було подано у Харківській, Київській та Миколаївській областях.

"У вигляді компенсації люди вже отримали 1,5 мільярда гривень. 4,3 тисячі заявок вже надійшло щодо зруйнованого житла. У Дії триває генерація житлових сертифікатів, за які постраждалі зможуть придбати нову оселю. З листопада ці сертифікати вже можна буде використовувати", - сказав прем'єр.

Третій етап "єВідновлення" - це відшкодування тим, хто зробив ремонти власним коштом.

"Верховна Рада ухвалила відповідний закон. Очікуємо, що виплати розпочнуться з початку 2024 року", - підкреслив Шмигаль.

Програма єВідновлення

Детальніше про програму "єВідновлення" можна дізнатися в матеріалі РБК-Україна.

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