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Кабмин выделил более миллиарда гривен Луганской области и десяткам громад

Украина, Пятница 27 октября 2023 16:55
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Кабмин выделил более миллиарда гривен Луганской области и десяткам громад Фото: Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Кабинет министров Украины сегодня, 27 октября, выделил более 1 млрд гривен для бюджета Луганской области и бюджетов 119 территориальных громад.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы правительства Дениса Шмыгаля.

"Также принимаем еще один документ, направленный на поддержку регионов. В этом году мы предусмотрели более 23 млрд грн для общин, которые испытали наибольшее влияние от агрессии России", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это средства на осуществление полномочий органов местного самоуправления. С начала года по этой программе мы уже выплатили регионам 14,7 млрд гривен.

"Сегодня выделяем еще 1 млрд 153 млн гривен для бюджета Луганской области и бюджетов 119 территориальных общин", - сказал Шмыгаль.

Восстановление Украины

Минцифры анонсировало программу "єВідновлення" для выплаты компенсаций за разрушенное жилье. На первом этапе средства получат украинцы, чьи дома нуждаются в косметическом ремонте. Максимальная сумма выплаты составляет 200 тысяч гривен.

Также Шмыгаль говорил, что украинская программа "єВідновлення" имеет три этапа реализации. На возмещение за поврежденное имущество подано более 50 тысяч заявок.

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