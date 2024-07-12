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Кабмін виділив майже 2 млрд гривень на відновлення теплопостачання Харкова, - Шмигаль

Фото: прем'єр-міністр України Денис Шмигаль (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 12 липня, український уряд виділив майже 2 млрд гривень на відновлення теплопостачання Харкова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

"Виділяємо сьогодні ще 1,9 млрд гривень на відновлення теплопостачання міста Харкова. Це кошти в межах гранту від Світового банку.", - пояснив прем'єр.

Він зазначив, що на ці кошти буде закуплено необхідне обладнання та проведені роботи, аби жителі міста взимку мали тепло у власних оселях. 

"Також триває робота над посиленням захисту енергетичних об’єктів та відновленням роботи ТЕЦ", - підкреслив Шмигаль.

Нагадаємо, що раніше мер Харкова Ігор Терехов пояснив, як Харків готуватимуть до наступного опалювального сезону.

Зауважимо також, що сьогодні Шмигаль закликав встановити альтернативні джерела енергії в усіх містах України.

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Денис ШмигальХарків