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Як Харків готуватимуть до наступного опалювального сезону: подробиці від мера міста

Харків, Вівторок 09 квітня 2024 09:50
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Як Харків готуватимуть до наступного опалювального сезону: подробиці від мера міста Фото: підготовка до наступного опалювального сезону в Харкові (t.me/teploseti)
Автор: Ярослава Борзова

Мер Харкова Ігор Терехов назвав пріоритетом у підготовці Харкова до наступного опалювального сезону відхід від централізованого опалення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківську міську раду.

Терехов нагадав, що через брак електроенергії, спричинений масованими обстрілами критичної інфраструктури, у Харкові довелося достроково завершити цей опалювальний сезон.

Практично відразу, за його словами, комунальники почали підготовку до наступного.

Мер міста зауважив, що наразі розробляється план дій, якого будуть дотримуватись в період підготовки до опалювального сезону. Зокрема це встановлення модульних котелень, автономних котелень, які обслуговуватимуть мікрорайони.

"Для нас дуже важливо диференціювати мережу теплопостачання, але зовсім відмовитися від централізованої системи поки що неможливо. Тому ми працюємо над певними речами, які забезпечуватимуть відносну безпеку роботи цього обладнання", - розповів Терехов.

Опалювальний сезон в Харкові в умовах війни

Російські окупанти продовжують регулярні обстріли міста та області комбінованими атаками, завдаючи ударів вдень та вночі. Особливо небезпечними є регіони північно-східної та східної частин областей.

Через це у Харкові достроково завершили опалювальний сезон на тлі масованих ракетних атак Росії.

Про те, як можливо захистити Харків та область від постійних атак РФ, - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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Ігор Терехов Харків Опалювальный сезон
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