Кабмин выделил почти 2 млрд гривен на восстановление теплоснабжения Харькова, - Шмыгаль

"Выделяем сегодня еще 1,9 млрд гривен на восстановление теплоснабжения города Харькова. Это средства в рамках гранта от Всемирного банка", - пояснил премьер.

Он отметил, что на эти средства будет закуплено необходимое оборудование и проведены работы, чтобы жители города зимой имели тепло в собственных домах.

"Также продолжается работа над усилением защиты энергетических объектов и восстановлением работы ТЭЦ", - подчеркнул Шмыгаль.