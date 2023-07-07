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Кабмін виділив кошти на зарплати вчителям з Херсонської області

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Херсонська область , П'ятниця 07 липня 2023 17:07
Кабмін виділив кошти на зарплати вчителям з Херсонської області Фото: прем'єр-міністр України Денис Шмигаль (kmu.gov.ua)
Автор: Каріна Левицька

Кабінет міністрів України виділив кошти для виплати зарплат вчителям з Херсонської області.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Дениса Шмыгаля в Telegram.

"Зупинюся на ще одному сьогоднішньому рішенні Уряду, яке прямо не стосується відновлення, але є важливим елементом стійкості наших громад і регіонів. Сьогодні Уряд перерозподілить освітню субвенцію на 107 млн гривень", - повідомив Шмигаль.

За його словами, близько 85 млн гривень Кабмін спрямує додатково Херсонській області, аби провести всі необхідні виплати вчителям і, зокрема, заплатити відпускні учителям регіону, які перебувають у простої.

Нагадаємо, нещодавно прем'єр-міністр Денис Шмигаль на нараді обговорював питання виплат боргів вчителям в Херсонській області.

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