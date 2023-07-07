Кабмин выделил средства на зарплаты учителям из Херсонской области

Кабинет министров Украины выделил средства для выплаты зарплат учителям из Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Дениса Шмыгаля в Telegram .

"Остановлюсь на еще одном сегодняшнем решении Правительства, которое прямо не касается восстановления, но является важным элементом устойчивости наших громад и регионов. Сегодня Правительство перераспределит образовательную субвенцию на 107 млн гривен", - сообщил Шмыгаль.

По его словам, около 85 млн гривен Кабмин направит дополнительно Херсонской области, чтобы провести все необходимые выплаты учителям и, в частности, заплатить отпускные учителям региона, которые находятся в простое.

Напомним, недавно премьер-министр Денис Шмыгаль на совещании обсуждал вопрос о выплате долгов учителям в Херсонской области.

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