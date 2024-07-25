Кабмін виділив 258 млн гривень для забезпечення водою Миколаєва та Кривого Рогу, - Шмигаль

"На порядку денному сьогодні маємо важливі рішення, які також стосуються підтримки наших громад та регіонів. Так, Уряд виділяє 258 млн гривень для подальшої реалізації проекту забезпечення водою Миколаєва та Кривого Рогу", - сказав Шмигаль.

За його словами, кошти підуть на заходи, повʼязані з подачею води каналом Дніпро-Інгулець. Завдяки цьому проекту і Миколаїв, і Кривий Ріг будуть із водою.

Також, як розповів прем'єр, уряд ухвалив рішення про виділення додаткової субвенції для громад, які найбільше постраждали та зазнали найбільше негативного впливу у зв’язку з російською агресією.

"Мова йде про розподіл 286 млн гривень. Це важливий елемент підтримки цих громад. Зокрема, 5,6 млн гривень буде виділено громадам Херсонської області", - додав Шмигаль.