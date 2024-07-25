Кабмин выделил 258 млн гривен для обеспечения водой Николаева и Кривого Рога, - Шмыгаль

"На повестке дня сегодня есть важные решения, которые также касаются поддержки наших общин и регионов. Так, Правительство выделяет 258 млн гривен для дальнейшей реализации проекта обеспечения водой Николаева и Кривого Рога", - сказал Шмыгаль.

По его словам, средства пойдут на мероприятия, связанные с подачей воды по каналу Днепр-Ингулец. Благодаря этому проекту и Николаев и Кривой Рог будут с водой.

Также, как рассказал премьер, правительство приняло решение о выделении дополнительной субвенции для громад, которые больше всего пострадали и испытали наибольшее негативное влияние в связи с российской агрессией.

"Речь идет о распределении 286 млн гривен. Это важный элемент поддержки этих общин. В частности, 5,6 млн гривен будет выделено общинам Херсонской области", - добавил Шмыгаль.