RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Кабмин выделил 258 млн гривен для обеспечения водой Николаева и Кривого Рога, - Шмыгаль

Фото: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (kmu.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Кабинет министров Украины выделил 258 млн гривен для дальнейшей реализации проекта обеспечения водой Николаева и Кривого Рога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля на заседании Кабинета министров.

"На повестке дня сегодня есть важные решения, которые также касаются поддержки наших общин и регионов. Так, Правительство выделяет 258 млн гривен для дальнейшей реализации проекта обеспечения водой Николаева и Кривого Рога", - сказал Шмыгаль.

По его словам, средства пойдут на мероприятия, связанные с подачей воды по каналу Днепр-Ингулец. Благодаря этому проекту и Николаев и Кривой Рог будут с водой.

Также, как рассказал премьер, правительство приняло решение о выделении дополнительной субвенции для громад, которые больше всего пострадали и испытали наибольшее негативное влияние в связи с российской агрессией. 

"Речь идет о распределении 286 млн гривен. Это важный элемент поддержки этих общин. В частности, 5,6 млн гривен будет выделено общинам Херсонской области", - добавил Шмыгаль.

Проблемы с водоснабжением в Николаеве

Напомним, в апреле 2022 года российские террористы разрушили водопровод, из-за которого Николаев получал питьевую воду.

Проблема с водой также усугубилась после того, как россияне взорвали дамбу Каховской ГЭС в Херсонской области 6 июня 2023 года. В результате часть территорий Херсонской, Николаевской, Днепропетровской и Запорожской областей была затоплена.

В марте этого года премьер-министр Денис Шмыгаль сообщал, что в Николаеве построят новый водопровод, проект будет подготовлен в короткие сроки.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кабинет Министров УкраиныКривой РогНиколаевДенис Шмыгаль