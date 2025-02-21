Кабмін виділить ще майже 8 млрд гривень на закупівлю дронів, - Шмигаль

Питання самодостатності

"Щоденні виклики, з якими ми зараз працюємо, стосуються не тільки енергетики. Перед нашою державою вони стоять у багатьох вимірах. Фінанси, зброя, економіка, підтримка українських родин, соціальні виплати, безпека. Для того, щоб подолати ці виклики одним із ключових векторів роботи Уряду залишається посилення української самодостатності", - заявив Шмигаль.

В питанні самодостатності, як пояснив голова уряду, особлива увага приділяється й виробництву власної зброї та посиленню економіки. За його словами, у сегменті дронів вітчизняна продукція складає майже 100%. Також у січні виробництво безпілотників збільшилося в 10 разів порівняно з січнем 2024 року.

У тому ж числі, за 2023 й 2024-й роки:

власне виробництво артилерії зросло втричі;

бронетранспортерів - у п'ять разів;

протитанкової зброї - у два рази;

боєприпасів - 2,5 рази.

"При цьому ми зараз самі виробляємо близько третини від необхідної нам зброї. Завдання, яке ставить Уряд перед собою, - це довести власне виробництво зброї щонайменше до половини від наявної нині потреби", - додав він.

Питання БпЛА

За словами голови уряду, Кабінет міністрів також схвалює рішення щодо виділення ще 7,9 млрд гривень на закупівлю безпілотників. Кошти будуть передані Держслужбі спецзв’язку та захисту інформації, яка здійснить необхідні закупівлі.