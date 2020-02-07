Кабмін веде переговори з наглядовими радами держпідприємств щодо премій

Фото: Олексій Гончарук (Віталій Носач/РБК-Україна)

Кабмін просить держпідприємства утриматися від виплати великих премій

Кабінет міністрів України веде перемовини з усіма наглядовими радами державних підприємств для розв'язання питання премій. Про це заявив голова уряду Олексій Гончарук, передає кореспондент РБК-Україна.

Кабмін просить держпідприємства утриматися від виплати великих премій.

"З приводу державних підприємств. Це бізнес. Нам потрібно зрозуміти, що там працюють не чиновники, і ми маємо конкурувати на ринку праці. Ми як уряд вже прийняли рішення і звернулись до кожної наглядової ради такого підприємства з проханням утриматись від виплати великих премій. З кожною наглядовою радою ми зараз ведемо переговори для того, щоб це впорядкувати", - заявив Гончарук.

"Паралельно з цим на майбутнє ми вже прийняли рішення, яким встановили ліміти та обмеження для кожної державної компанії. Вони значно менші, ніж ті, які є зараз. Рішення прийнято, всі деталі впорядковані", - додав він.

Нагадаємо, Кабмін ініціював перегляд зарплат топ-менеджерів державних підприємств. За словами Гончарука, Міністерству економіки доручено сформулювати пропозиції щодо перегляду політики оплати праці топ-менеджерів і наглядових рад.

Як писало РБК-Україна, уряд звернеться до наглядової ради НАК "Нафтогаз України" з проханням утриматися від виплат великих премій керівництву цієї компанії.