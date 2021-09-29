Кабмин вечером провел заседание по тарифам, - глава Минфина

Около 20:30 Кабинет министров провел внеочередное заседание правительства. Конкретные решения будут известны позже.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова министра финансов Украины Сергея Марченко во время эфира "Украина 24".
По словам Марченко, во время внеочередного заседания правительства, министры затронули вопросы газа, отопительного сезона и тарифов на коммунальные услуги.
"Вопросы те, которые больше всего беспокоят. Вопрос газа, вопрос нового отопительного сезона. Это то, что обсуждали на заседании правительства", - заявил Марченко.
Все подробности принятых решений обещают раскрыть позже.
"Дождитесь официальных публикаций", - добавил министр финансов.
Напомним, ранее в Кабмине заявили, что суммы в платежках не могут быть больше, чем рассчитано на основе годовых тарифов на газ.