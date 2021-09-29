RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Кабмін ввечері провів засідання щодо тарифів, - глава Мінфіну

Автор: Сергій Пишкін

Близько 20:30 Кабінет міністрів провів позачергове засідання уряду. Конкретні рішення будуть відомі згодом.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова міністра фінансів України Сергія Марченка під час ефіру "Україна 24".

За словами Марченка, під час позачергового засідання уряду, міністри порушили питання газу, опалювального сезону й тарифів на комунальні послуги.

"Питання ті, які найбільше турбують. Питання газу, питання нового опалювального сезону. Це те, що обговорювали на засіданні уряду", - заявив Марченко.

Усі подробиці ухвалених рішень обіцяють розкрити згодом.

"Дочекайтеся офіційних публікацій", - додав міністр фінансів.

Нагадаємо, раніше в Кабміні заявили, що суми в платіжках не можуть бути більшими, ніж розраховано на основі річних тарифів на газ.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кабінет Міністрів УкраїниТарифи