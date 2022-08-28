Кабмин вдвое повысит компенсацию за приют переселенцев

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление вице-премьера по вопросам реинтеграции Ирины Верещук на пресс-подходе в Николаеве.

"Мы обсудили вопросы внесения изменений в постановления, а это уже юрисдикция Кабинета министров Украины. Когда мы говорим о том, что люди ждут, что программа "Прихисток" будет работать, она будет работать настолько, что не 450, а 900 гривен будут обязательными как компенсация от государства, чтобы люди разместили у себя очередных переселенцев", - отметила она.

Отметим, на сегодня те, кто приютил у себя переселенцев, ежемесячно получают компенсацию в размере 450 гривен.