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Кабмин вдвое повысит компенсацию за приют переселенцев

Фото: вице-премьер Ирина Верещук (facebook com vereshchuk ukraine)
Автор: Юлия Бойко

Кабинет министров намерен вдвое увеличить компенсацию тем людям, которые приютили внутренних переселенцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление вице-премьера по вопросам реинтеграции Ирины Верещук на пресс-подходе в Николаеве.

"Мы обсудили вопросы внесения изменений в постановления, а это уже юрисдикция Кабинета министров Украины. Когда мы говорим о том, что люди ждут, что программа "Прихисток" будет работать, она будет работать настолько, что не 450, а 900 гривен будут обязательными как компенсация от государства, чтобы люди разместили у себя очередных переселенцев", - отметила она.

Отметим, на сегодня те, кто приютил у себя переселенцев, ежемесячно получают компенсацию в размере 450 гривен.

Напомним, ранее сообщалось, что с начала полномасштабного вторжения России более 10 тысяч внутренних переселенцев нашли работу по государственной программе.

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Ирина ВерещукПереселенцы с Донбасса