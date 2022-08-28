Кабмін удвічі підвищить компенсацію за прихисток переселенців

Кабінет міністрів має намір удвічі збільшити компенсацію тим людям, які прихистили внутрішніх переселенців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву віце-прем'єра з питань реінтеграції Ірини Верещук на прес-підході у Миколаєві.
"Ми обговорили питання внесення змін до постанов, а це вже юрисдикція Кабінету міністрів України. Коли ми говоримо про те, що люди чекають, що програма "Прихисток" буде працювати, вона буде працювати настільки, що не 450, а 900 гривень будуть обов'язковими як компенсація від держави, щоб люди розмістили у себе чергових переселенців", - зазначила вона.
Зазначимо, на сьогодні ті, хто прихистив у себе переселенців, щомісяця отримують компенсацію в розмірі 450 гривень.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з початку повномасштабного вторгнення Росії понад 10 тисяч внутрішніх переселенців знайшли роботу за державною програмою.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.