Кабмін вдосконалив облік укриттів, бомбосховищ і не тільки

Відтепер захисні споруди цивільного захисту. мають статус стратегічних для забезпечення захисту населення.

"Всі збудовані сховища, протирадіаційні укриття та споруди подвійного призначення будуть обов’язково братися на облік", - повідомив прем'єр.

За його словами, на час воєнного стану зведення захисних споруд прискорять.

Крім того, Шмигаль пояснив, що під час приватизації чи відчуження змінювати функціональне призначення об’єктів фонду захисних споруд забороняється.

"Забезпечується безперешкодний цілодобовий доступ людей до захисних споруд. Перевірки стану, в якому перебувають ці об’єкти, будуть проводитися систематично. Місцева влада зобов’язана розробити плани розміщення для укриття населення в захисних спорудах", - сказав прем'єр.

За словами Шмигаля, мета України - це максимальна безпека людей і захист від усіх можливих загроз, які створюють російські терористи.

Ракетний удар по Чернігову

Нагадаємо, що сьогодні, 19 серпня, під час повітряної тривоги у Чернігові пролунали потужні вибухи. Пізніше влада підтвердила, що окупанти, швидше за все балістикою, вдарили по центру міста. У момент атаки там перебувало багато людей.

Внаслідок атаки пошкоджений драматичний театр, площа, будівлі суду, Чернігівської ОВА, магазини та інші громадські заклади.

Всі деталі цинічної атаки росіян - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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