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Кабмин усовершенствовал учет укрытий, бомбоубежищ и не только

Фото: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (УНИАН)
Автор: Карина Левицкая

Правительство во исполнение решения СНБО усовершенствовало учет защитных сооружений гражданской защиты.

Об этом рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.

Отныне защитные сооружения гражданской защиты. имеют статус стратегических для обеспечения защиты населения.

"Все построенные хранилища, противорадиационные укрытия и сооружения двойного назначения будут обязательно браться на учет", - сообщил премьер.

По его словам, на время военного положения возведение защитных сооружений ускорят.

Кроме того, Шмыгаль пояснил, что при приватизации или отчуждении менять функциональное назначение объектов фонда защитных сооружений запрещается.

"Обеспечивается беспрепятственный круглосуточный доступ людей к защитным сооружениям. Проверки состояния, в котором находятся эти объекты, будут проводиться систематически. Местные власти обязаны разработать планы размещения для укрытия населения в защитных сооружениях", - сказал премьер.

По словам Шмыгаля, цель Украины - это максимальная безопасность людей и защита от всех возможных угроз, которые создают российские террористы.

Ракетный удар по Чернигову

Напомним, что сегодня, 19 августа, во время воздушной тревоги в Чернигове раздались мощные взрывы. Позже власти подтвердили, что оккупанты, скорее всего баллистики, ударили по центру города. В момент атаки там находились многие люди.

В результате атаки поврежден драматический театр, площадь, здания суда, Черниговской ОВА, магазины и другие общественные заведения.

Все детали циничной атаки россиян - читайте в материале РБК-Украина.

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