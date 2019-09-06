Кабмин уволил замглавы МВД Трояна

Фото: Вадим Троян (ru.wikipedia.org)

Троян с 2017 года был заместителем министра внутренних дел

На заседании Кабинета министров согласовал увольнение заместителя министра внутренних дел Арсена Авакова Вадима Трояна. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства.

Как сообщается, в ходе заседания Кабмин также уволил заместителей министра социальной политики, главы Министерства по делам ветеранов.

Отметим, Вадим Троян в 2014 году участвовал в военном конфликте на востоке Украины, в частности, в освобождении многих украинских городов, среди которых Мариуполь и Марьинка. Был заместителем командира полка "Азов". С 4 марта 2016 года занимал пост первого заместителя главы Национальной полиции Украины. 8 февраля 2017 года был назначен заместителем министра внутренних дел.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 6 сентября Кабинет министров Украины назначил 11 новых заместителей своим министрам.

Ранее Кабмин уволил 36 заместителей министров из 12 министерств. В их числе Уляна Супрун.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский уволил Андрея Загороднюка, Владимира Бородянского и Михаила Федорова от выполнения обязанностей внештатных советников президента.