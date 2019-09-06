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Кабмін звільнив заступника голови МВС Трояна

Новини » Політика    06.09.2019 - 21:50
Кабмін звільнив заступника голови МВС Трояна
Фото: Вадим Троян (ru.wikipedia.org)

Троян з 2017 року був заступником міністра внутрішніх справ

На засіданні Кабінету міністрів погодив звільнення заступника міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Вадима Трояна. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу уряду.

Як повідомляється, в ході засідання Кабмін також звільнив заступників міністра соціальної політики, голови Міністерства у справах ветеранів.

Зазначимо, Вадим Троян в 2014 році брав участь у військовому конфлікті на сході України, зокрема, у звільненні багатьох українських міст, серед яких Маріуполь і Мар'їнка. Був заступником командира полку "Азов". З 4 березня 2016 року обіймав посаду першого заступника голови Національної поліції України. 8 лютого 2017 року був призначений заступником міністра внутрішніх справ.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 6 вересня Кабінет міністрів України призначив 11 нових заступників своїм міністрам.

Раніше Кабмін звільнив 36 заступників міністрів з 12 міністерств. У їх числі Уляна Супрун.

Крім того, президент України Володимир Зеленський звільнив Андрія Загороднюка, Володимира Бородянського та Михайла Федорова від виконання обов'язків позаштатних радників президента.

Зеленський звільнив трьох радників Кабмін призначив 11 нових заступників міністрів
Новини України Міністерство внутрішніх справ УкраїнизаместительувольнениеКабінет Міністрів України
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