Кабмин уволил руководство Государственной экоинспекции

Кабинет министров Украины уволил руководство Государственной экологической инспекции. В частности, должностей лишились глава и его заместитель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram представителя Кабмина в Верховной раде Тараса Мельничука.

По его словам, Кабинет министров уволил Андрея Малеванного с должности главы Государственной экологической инспекции Украины. А также Виктора Канцурака - с должности замглавы.

Кроме того, на заседании приняли еще ряд кадровых решений: