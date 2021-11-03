Кабмін звільнив керівництво Державної екоінспекції

Кабінет міністрів України звільнив керівництво Державної екологічної інспекції. Зокрема, посад позбулися голова та його заступник.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram представника Кабміну у Верховній раді Тараса Мельничука.
За його словами, Кабінет міністрів звільнив Андрія Мальованого з посади голови Державної екологічної інспекції України. А також Віктора Канцурака - з посади заступника голови.
Крім того, на засіданні прийняли ще ряд кадрових рішень:
Нагадаємо, сьогодні Верховна рада прийняла відставку міністра захисту навколишнього середовища Романа Абрамовського.
На його місце розглядається нинішній заступник міністра Руслан Стрілець.