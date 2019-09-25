Кабмин уволил глав девяти госструктур

В среду, 25 сентября, Кабинет министров Украины на заседании принял ряд кадровых решений. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

В частности, Кабинет Министров Украины уволил руководителей 9 государственных структур:

Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины (ГАСИ) - главу Сергея Кузьмина и первого заместителя Валерия Филончука,

Государственной службы геологии и недр Украины - главу Олега Кирилюка,

Государственной службы по безопасности на транспорте (Укртрансбезпеки) - главу Михаила Ноняка,

Государственного агентства лесных ресурсов - заместителя председателя Владимира Бондаря,

Национального агентства Украины по вопросам государственной службы - председателя Константина Ващенко,

Государственной архивной службы - председателя Татьяну Баранову,

Государственного агентства резерва - голову Вадима Мосийчука и заместителя председателя Дмитрия Булатова,

Государственного агентства по вопросам электронного правительства - Александра Рыженко,

Правительство также уволило четырех заместителей председателей Фонда государственного имущества: Виталия Герца, Елену Короткую, Юрия Никитина, Виталия Трубарова.

В Национальной полиции Украины уволили главу Сергея Князева и назначили на должность председателя Игоря Клименко. До этого он был заместителем председателя Нацполиции - начальником департамента кадрового обеспечения.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Кабмин утвердил проект закона о рынке сельскохозяйственной земли и передает его в парламент. Законопроект предлагает разрешить покупку земли гражданам Украины, юридическим лицам, территориальным общинам и государству.