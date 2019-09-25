Кабмін звільнив глав девяти держструктур

Уряд увхалив відповідне рішення на засіданні 25 вересня
У середу, 25 вересня, Кабінет міністрів України на засіданні ухвалив низку кадрових рішень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Кабміну.
зокрема, Кабінет Міністрів України звільнив керівників 7 державних структур:
Державного агентства з питань електронного уряду - Олександра Риженко.
Уряд також звільнив чотирьох заступників голів Фонду державного майна: Віталія Герца, Олену Коротку, Юрій Нікітіна, Віталія Трубарова.
В Національній поліції України звільнили голову Сергія Князєва і призначили на посаду голови Ігоря Клименка. До цього він був заступником голови Нацполиции - начальником департаменту кадрового забезпечення.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що Кабмін затвердив проект закону про ринок сільськогосподарської землі і передає його до парламенту. Законопроект пропонує дозволити купівлю землі громадянам України, юридичним особам, територіальним громадам та державі.