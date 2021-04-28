Кабмин уволил и переназначил членов набсовета "Нафтогаза"

"С 28 апреля прекращаются полномочия независимых членов наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины", представителей государства в наблюдательном совете НАК, а также председателя правления Коболева Андрея Владимировича", - указано в сообщении.

По результатам заседания общего собрания акционеров НАК нынешних независимых членов и представителей государства в набсовете переизбрали в том же составе.

"Вместе с тем объявлен конкурсный отбор кандидатов на занятие должностей четырех независимых членов наблюдательного совета акционерного общества НАК "Нафтогаз Украины", - указано в сообщении.

Соответственно независимые члены и представители государства в совете продолжат осуществлять свои полномочия до избрания и определения новых представителей.