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Кабмин уволил одного из заместителей главы Минфина

Новости » Политика    22.08.2019 - 12:30
Кабмин уволил одного из заместителей главы Минфина
Фото: Кабмин (Виталий Носач/РБК-Украина)

Об этом свидетельствует правительственное распоряжение от 21 августа

Кабинет министров Украины уволил с должности заместителя министра финансов Андрея Градиля. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на распоряжение правительства от 21 августа 2019 №637.

Документ опубликован на правительственном портале.

"Уволить Градиля Андрея Ивановича с должности заместителя министра финансов Украины", - говорится в тексте распоряжения.

Напомним, в феврале 2017 года Кабинет министров Украины назначил заместителем министра финансов Андрея Градиля, который сменил на посту Евгения Капинуса. До этого он занимал пост заместителя председателя Херсонской обладминистрации.

Кроме того, ранее Градиль занимал должности начальника Херсонского областного управления банка Украина, директора регионального филиала Мегабанка и заместителя начальника областного управления Ощадбанка.

Как писало РБК-Украина, в апреле 2017-го пятый президент Украины Петр Порошенко внес ряд изменений в состав Комиссии по вопросам координации евроатлантической интеграции Украины. В частности, Порошенко ввел в состав Комиссии заместителя министра финансов Украины Андрея Градиля.

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