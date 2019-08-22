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Кабмін звільнив одного із заступників глави Мінфіну

Новини » Політика    22.08.2019 - 12:30
Кабмін звільнив одного із заступників глави Мінфіну
Фото: Кабмін (Віталій Носач/РБК-Україна)

Про це свідчить урядове розпорядження від 21 серпня

Кабінет міністрів України звільнив з посади заступника міністра фінансів Андрія Граділя. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розпорядження уряду від 21 серпня 2019 р. №637.

Документ опублікований на урядовому порталі.

"Звільнити Граділя Андрія Івановича з посади заступника міністра фінансів України", - сказано у тексті розпорядження.

Нагадаємо, в лютому 2017 року Кабінет міністрів України призначив заступником міністра фінансів Андрія Граділя, який змінив на посту Євгенія Капінуса. До цього він обіймав посаду заступника голови Херсонської обладміністрації.

Крім того, раніше Граділь займав посади начальника Херсонського обласного управління банку України, директора регіональної філії Мегабанку і заступника начальника обласного управління Ощадбанку.

Як писало РБК-Україна, в квітні 2017-го п'ятий президент України Петро Порошенко вніс ряд змін до складу Комісії з питань координації євроатлантичної інтеграції України. Зокрема, Порошенко ввів до складу Комісії заступника міністра фінансів України Андрія Граділя.

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