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И. о. главы ГФС написал заявление на увольнение

Новости » Политика    14.07.2019 - 12:09
И. о. главы ГФС написал заявление на увольнение
Фото: Александр Власов (dfs.gov.ua)

Вчера, 13 июля, Зеленский попросил Власова написать заявление на увольнение

Исполняющий обязанности главы Государственной фискальной службы (ГФС) Александр Власов написал заявление на свое увольнение. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Власова в Facebook.

По словам Власова, он написал заявление на свое увольнение по требованию президента Украины Владимира Зеленского. Он добавил, что уже завтра, 15 июля, направит заявление в Кабмин.

И. о. главы ГФС написал заявление на увольнение

"Уважаемый господин президент ... пишу заявление об освобождении от исполнения обязанностей главы Государственной фискальной службы. В понедельник направлю это заявление в Кабинет министров Украины", - говорится в сообщении.

заява

 

 

Опубліковано Олександром Власовим Неділя, 14 липня 2019 р.

Напомним, в субботу, 13 июля, во время визита в Одессу президент Украины Владимир Зеленский попросил исполняющего обязанности главы Государственной фискальной службы Александра Власова написать заявление на увольнение. По словам Зеленского, Власов не выполнил его требование и не уволил руководителей таможен в четырех областях.

РБК-Украина писало, что Зеленский призвал руководителей таможен во Львовской, Закарпатской, Волынской и Черновицкой областях самостоятельно написать заявления на увольнение, иначе он будет требовать их увольнения от и. о. главы ГФС. Позже Власов сообщил, что уволил руководителей таможен по требованию Зеленского.

ГБР проводит обыск в Фискальной службе, - источник И. о. главы ГФС уволил руководителей четырех таможен
Новости Украины увольнениетаможняДФС
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